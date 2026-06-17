Пассажиров атакованного ВСУ автобуса доставили в Белоруссию

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

После пережитых событий людям оказали необходимую поддержку и организовали безопасное сопровождение.

Что известно об атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Все пассажиры автобуса, атакованного беспилотником ВСУ в Брянской области, которые находились в пункте временного размещения в Почепе, уже вернулись на территорию Белоруссии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.

«Все пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе, уже находятся в Гомельской области», — написал он.

По его словам, сразу после происшествия людей, не получивших физических травм, оперативно разместили в пункте временного пребывания, обеспечив всем необходимым. С пострадавшими также начали работать специалисты-психологи.

Ковальчук сообщил, что жителей Белоруссии доставили домой в сопровождении охраняемой колонны. Он пожелал детям и взрослым как можно быстрее восстановиться после пережитого и набраться душевных и физических сил.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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