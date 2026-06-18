Трамп опоздал на ужин с Макроном на три часа

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Из долины Луары к застолью привезли спаржу, а вот вино из этого же региона, возможно, осталось нетронутым — глава Белого дома не пьет.

Трамп опоздал на ужин с Макроном — новости

Фото: Reuters/Anna Moneymaker

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Торжественный ужин президента Франции Эмманюэля Макрона и главы США Дональда Трампа в Версальском дворце начался с трехчасовым опозданием. Причиной стала задержка прилета американского лидера в Париж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронное табло аэропорта Орли.

Из-за ожидания самолета Трампа прибывающие регулярные рейсы пришлось отложить. Кроме того, дорожные службы перекрыли магистраль, которая соединяет аэропорт с Версалем. У дворца американского президента встретили глава Франции вместе с супругой.

На торжественном приеме гостям предложили ассорти из свинины, спаржу из долины Луары, цыплят «Бурбоннез», сыры из разных регионов Франции и шоколадный торт. При этом организаторы не уточнили, будут ли подавать французские вина. Известно, что Трамп не употребляет алкоголь.

Ранее стало известно, что в ходе саммита «Большой семерки» Трамп и европейские лидеры заключили сделку по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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