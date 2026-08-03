Боится не только химии: как защитить картофель от колорадского жука

Сержанов: глубокая перекопка помогает защитить картофель от колорадского жука

Севооборот и глубокая осенняя перекопка почвы остаются наиболее эффективными способами долгосрочной защиты картофеля от колорадского жука. Об этом Газета.ру рассказал доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Игорь Сержанов.

По словам специалиста, если несколько лет не выращивать картофель на одном и том же участке и осенью глубоко перекапывать землю, зимующие жуки оказываются в верхнем промерзающем слое почвы, что помогает сократить их численность.

Однако полностью избавиться от вредителя таким способом не получится, поскольку колорадские жуки способны находить посадки картофеля за несколько километров по запаху и прилетать с соседних участков.

Кроме того, эффективность борьбы зависит от стадии развития личинок. Молодые личинки размером до пяти миллиметров наиболее чувствительны к биологическим и химическим средствам защиты растений.

«Упустить момент первого-второго возраста означает не просто потерять время, но и получить более высокую химическую нагрузку на урожай при меньшей эффективности обработки», — отметил Сержанов.

Эксперт пояснил, что системные инсектициды при правильном применении защищают растения на протяжении трех-четырех недель. Обрабатывать посадки рекомендуется вечером, в безветренную погоду, уделяя особое внимание нижней стороне листьев, где обычно находятся кладки яиц и молодые личинки.

При повторной обработке через две-три недели специалист советует использовать препараты с другим действующим веществом, поскольку колорадский жук быстро вырабатывает устойчивость к одним и тем же инсектицидам.

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