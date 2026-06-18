Платная медицина по-новому: что изменится для пациентов с сентября

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 71 0

Россиянам станет проще оформлять договоры, а у клиники появятся новые обязанности.

Что изменится в платной медицине для пациентов с 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В России с 1 сентября изменятся правила оказания платных медицинских услуг

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила оказания платной медицинской помощи. Одно из ключевых изменений — возможность заключать договор на медуслуги дистанционно. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось.

Оформить договор удаленно можно будет через сайт или мобильное приложение, если у медицинской организации есть такая техническая возможность. Это позволит пациентам заранее согласовывать условия получения платных услуг без личного визита в клинику.

Изменения коснутся и работы самих медорганизаций. При оказании платной помощи они должны будут соблюдать требования по передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Кроме того, скорректируют содержание договора на платные медицинские услуги. При анонимном обращении пациенту больше не потребуется указывать паспортные данные.

В документе также должны будут прописывать сроки оказания платных медицинских услуг. Ранее в договоре требовалось указывать только условия и сроки ожидания.

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