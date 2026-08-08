Сахар вместо стейка: ученые нашли истинную причину роста человеческого мозга

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 83 0

Более 65% калорий рациона древних людей приходилось на природные сахара.

За счет какого продукта эволюционировал мозг человека

Фото: 5-tv.ru

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Сахар мог стать одним из главных факторов эволюции человеческого мозга

Ученые из Сиднейского университета и Университета Глазго оспорили теорию о том, что рост человеческого мозга произошел благодаря мясу. Согласно их исследованию, ключевую роль сыграли природные сахара и углеводы. Об этом говорится в статье журнала Science.

За четыре миллиона лет мозг увеличился почти в пять раз: с 300 граммов до 1,5 килограммов, при этом потребляя до пятой части всей энергии организма.

Поскольку самостоятельная выработка глюкозы телом ограничена, древним людям требовался ее постоянный приток извне. Так, например, более 65% калорий рациона ранних гомининов приходилось на природные сахара.

«Человеческий мозг необычайно велик по отношению к размеру тела и требует огромного количества энергии. На протяжении большей части эволюции основным источником глюкозы были углеводы, содержащиеся во фруктах и меде», — объяснила руководитель исследования, профессор Сиднейского университета Дженни Брэнд-Миллер

Позднее, когда люди освоили огонь, значимым источником глюкозы стали приготовленные крахмалистые корневища и клубни.

При этом ученые не отрицают важности мяса — они указывают лишь на недооцененную роль углеводов. По мнению исследователей, сезонная доступность сладкой пищи могла влиять на маршруты миграции древних людей и даже приводить к вымиранию отдельных групп, которым не удавалось добывать достаточно сахаров.

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