Ученые объяснили, почему похудение грозит возвратом прежних килограммов

Память тела заставляет человека набирать сброшенные килограммы

Долгое время похудение считалось вопросом дисциплины: меньше ешь, больше двигайся. Однако исследования ученых из Копенгагенского университета доказывают обратное: человеческий мозг эволюционно запрограммирован защищать жировые запасы. Об этом сообщил портал The Conversation.

В материале объясняется, что для древних предков потеря веса означала угрозу голодной смерти, поэтому организм выработал мощные защитные механизмы. Как только человек начинает худеть, тело воспринимает это как опасность.

Происходит это следующим образом: повышается уровень гормонов голода, растет тяга к калорийной пище, а также снижается базовый расход энергии.

Именно этот биологический «бунт», а не недостаток силы воли, объясняет быстрый возврат ненавистных килограммов после диет. Мозг «запоминает» самый высокий вес как новую норму выживания и стремится к нему вернуться.

Препараты-агонисты GLP-1, такие как Wegovy, Mounjaro и «Оземпик», имитируют сигналы сытости, но помогают лишь временно — их эффект часто исчезает после отмены из-за тех же встроенных механизмов.

Ученые подчеркивают: ожирение — это сложное биологическое состояние, которое формируется генами, средой и работой мозга, а не личная неудача.

Решение кроется в отказе от строгих диет в пользу устойчивых привычек: качественного сна, сбалансированного питания и регулярной активности.

Как ранее писал 5-tv.ru, в России зафиксировали резкий рост детского ожирения: за последние пять лет число таких диагнозов увеличилось почти на 60%.

Ключевая причина кроется в нехватке движения, из-за чего замедляется метаболизм, снижается мышечная масса и активно нарастает жировая. Усугубляют ситуацию наследственная предрасположенность и пищевые привычки внутри семьи.

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