Не просто контроль: почему доступ партнера к банковскому счету считается формой насилия

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Новое исследование показало: финансовое давление в отношениях до сих пор часто воспринимают как «заботу»,

Партнер контролирует банковские счета: что делать

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Tschakert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: доступ партнера к банковскому счету считается формой насилия

Каждый пятый молодой мужчина не считает контроль над тратами партнерши формой насилия. Новое исследование показало: финансовое давление в отношениях до сих пор часто воспринимают как бытовую ссору или «заботу», хотя на самом деле оно может быть способом удержать человека в зависимости. Об этом сообщило Metro со ссылкой на исследование британскогй полиции и благотворительной организации Surviving Economic Abuse.

По данным опроса, 19% молодых мужчин считают, что контроль над тем, как партнер тратит деньги, скорее всего или точно не является насилием. Для сравнения: среди мужчин в возрасте от 45 до 54 лет так ответили только 6%.

Что такое экономическое насилие

Экономическое насилие — это ситуация, когда один человек контролирует деньги, работу, имущество или финансовую свободу другого.

Это может проявляться не только в прямом запрете тратить деньги. К тревожным признакам относятся попытки ограничить доступ к банковскому счету, требование отчитываться за каждую покупку, оформление кредитов на имя партнера без его согласия, запрет работать или учиться.

Какие признаки молодые люди не распознают

Исследование показало, что молодые мужчины чаще других возрастных групп не замечают опасные сигналы.

Кроме контроля над расходами, часть респондентов не считает насилием оформление кредита на имя партнера без его согласия. Среди мужчин от 18 до 24 лет так ответили 16%, тогда как в группе от 45 до 54 лет — только 4%.

Почему это опасно

Финансовый контроль может постепенно лишить человека самостоятельности. Если у жертвы нет доступа к собственным деньгам, документам или работе, ей становится сложнее уйти из опасных отношений, снять жилье, оплатить транспорт, обратиться за помощью или восстановить независимость.

Именно поэтому эксперты подчеркивают: экономическое насилие не всегда оставляет видимые следы, но его последствия могут быть разрушительными.

Как распознать проблему в отношениях

Повод насторожиться есть, если партнер:

  • требует доступ к вашему банковскому приложению;
  • запрещает тратить собственные деньги без разрешения;
  • контролирует каждую покупку;
  • оформляет долги или кредиты на ваше имя;
  • мешает работать или учиться;
  • забирает документы или банковские карты;
  • использует деньги как способ наказания или давления.

Контроль над банковским счетом партнера — это не проявление заботы и не обычная семейная экономия. Если человек лишает другого финансовой свободы, ограничивает его доходы или заставляет жить в зависимости, речь может идти о форме домашнего насилия.

Главный признак здоровых отношений — не общий бюджет сам по себе, а добровольность, прозрачность и право каждого человека распоряжаться своими деньгами без страха и давления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
Сильные эмоции и загадки: почему люди смотрят тру-крайм перед сном
19:15
Избегайте «идеальных» ягод: как выбрать клубнику без химикатов
19:00
Цена ошибки: преступления, после которых некоторые страны переписали законы
18:44
Спасение из кошмара: как россиянку вызволили из трудового рабства за границей
18:43
Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом
18:30
Не только бег: какие упражнения помогают Кейт Миддлтон оставаться в форме

Сейчас читают

Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео