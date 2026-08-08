«Самый мой близкий человек»: дочь Успенской решила взять ее фамилию

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина решила взять фамилию матери

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина объявила о намерении взять фамилию матери. Об этом 36-летняя художница рассказала на своем квартирнике журналистам издания Super.

Она отметила, что ее и так всегда представляют, дополнительно указывая имя матери. Звездная наследница решила упростить тем же журналистам работу, избавив их от лишних пояснений.

«Я буду официально по паспорту менять, потому что это фамилия моей мамы. Самый первый человек, который меня поддерживает, всегда рядом в самых трудных моментах. Даже когда я была, вы знаете, да, против, она все равно не отворачивалась. Это самый мой близкий человек и моя единственная семья. И я горжусь ей, я хочу носить фамилию той, которой я горжусь», — поделилась Плаксина.

На мероприятии художницу сопровождал ее 22-летний избранник Артем Москвин. Молодой человек тоже активно поддерживает возлюбленную, кивает после каждого ее слова, а еще называет своим гением. Любовь Успенская уже знакома с кавалером дочери, она полностью одобрила и приняла его — «галантного, воспитанного и внимательного».

Об Артеме Москвине известно, что он окончил МГУ по специальности «искусствоведение», поступил в аспирантуру, а также взял на себя часть задач по организации выставок картин Татьяны Плаксиной. Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет, в паре царит гармония.

Ранее в интервью 5-tv.ru Любовь Успенская рассказала о глубокой душевной травме, полученной шесть лет назад. Она имела в виду конфликт с дочерью — Плаксина обвинила мать в гиперопеке и домашнем насилии. Королева русского шансона призналась, что до сих пор испытывает боль и страх, а пережитое не пожелала бы даже врагу. Больше всего звезда боится повторения этого жуткого периода.

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