Возгорание произошло на Ильском НПЗ в результате падения обломков БПЛА

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 378 0

По предварительной информации, пострадали пять человек.

Беспилотники ВСУ атаковали Ильинский НПЗ 8 августа — новости

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате падения обломков украинского дрона произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, ранены пять человек. Информация о погибших отсутствует. Оперативные службы работают на месте происшествия. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Чуть меньше месяца назад Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае подвергался атаке со стороны киевских боевиков. Тогда на территории предприятия также произошел пожар. В тот раз пострадавших и погибших среди сотрудников не было.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны противника — Вооруженных сил Украины — с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Для ударов по нашей стране киевские боевики используют не только дроны, но и ракеты.

Ранее украинские беспилотники атаковали Курскую область. В результате один человек погиб, а шестеро получили ранения. По информации губернатора региона Александра Хинштейна, один из вражеских БПЛА ударил по частному дому.

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