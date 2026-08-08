Возгорание произошло на Ильском НПЗ в результате падения обломков БПЛА
По предварительной информации, пострадали пять человек.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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В результате падения обломков украинского дрона произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, ранены пять человек. Информация о погибших отсутствует. Оперативные службы работают на месте происшествия. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Чуть меньше месяца назад Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае подвергался атаке со стороны киевских боевиков. Тогда на территории предприятия также произошел пожар. В тот раз пострадавших и погибших среди сотрудников не было.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны противника — Вооруженных сил Украины — с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Для ударов по нашей стране киевские боевики используют не только дроны, но и ракеты.
Ранее украинские беспилотники атаковали Курскую область. В результате один человек погиб, а шестеро получили ранения. По информации губернатора региона Александра Хинштейна, один из вражеских БПЛА ударил по частному дому.
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