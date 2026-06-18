Не только бег: какие упражнения помогают Кейт Миддлтон оставаться в форме

Mirrоr: оставаться в форме Кейт Миддлтон помогает сочетание нескольких упражнений

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон давно считается одной из самых спортивных представительниц британской королевской семьи. По данным Mirror, поддерживать стройную фигуру ей помогают не изнурительные тренировки, а сочетание нескольких видов физической активности.

Несмотря на напряженный график, Кейт регулярно находит время для спорта. По словам королевских экспертов и тренеров, принцесса предпочитает разнообразные тренировки, которые развивают силу, выносливость и гибкость.

Бег остается главным видом активности

Одним из любимых занятий Кейт считается бег.

Она регулярно совершает пробежки, которые помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, укреплять мышцы ног и сжигать калории. Кроме того, бег считается одним из самых эффективных способов борьбы со стрессом.

Особое место занимает силовая тренировка

По информации экспертов, принцесса также уделяет внимание упражнениям с собственным весом.

В программу входят планка, приседания, выпады, отжимания и упражнения на мышцы кора. Такие тренировки помогают поддерживать осанку, укрепляют мышцы и делают тело более подтянутым без чрезмерного увеличения мышечной массы.

Любимое упражнение — планка

Особое место в тренировках Кейт занимает планка. По словам фитнес-экспертов, она выполняет разные варианты упражнения — классическую, боковую и динамическую планку.

Они укрепляют мышцы живота, спины, ягодиц и плечевого пояса, а также улучшают баланс.

На свежем воздухе — вместе с детьми

Кейт неоднократно рассказывала, что любит проводить время на природе. По словам источников, принцесса часто гуляет, играет с детьми в подвижные игры, катается на велосипеде и занимается другими активностями на свежем воздухе.

Такой подход позволяет увеличить ежедневную физическую нагрузку без ощущения изнурительных тренировок.

Почему этот подход работает

Фитнес-специалисты отмечают, что секрет хорошей формы Кейт заключается не в одном «волшебном» упражнении, а в регулярности.

Сочетание кардионагрузок, силовых упражнений и активного образа жизни помогает поддерживать здоровый вес, улучшает работу сердца и снижает риск развития хронических заболеваний.

Что можно взять на заметку

Эксперты советуют не пытаться повторять сложные программы профессиональных спортсменов.Для большинства людей достаточно:

ходить быстрым шагом или бегать несколько раз в неделю;

выполнять упражнения на мышцы кора, включая планку;

добавлять силовые тренировки два-три раза в неделю;

больше двигаться в повседневной жизни.

Именно такой комплексный подход считается наиболее эффективным для поддержания здоровья и хорошей физической формы.

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