«Вредные идеи» для Трампа: Ушаков оценил разговоры на саммите G7

Ушаков: на саммите G7 Трампа накачивали вредными идеями

На саммите «Большой семерки» президента США Дональда Трампа могли пытаться склонить к неблагоприятным для России подходам по украинскому вопросу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с информационной службой «Вести».

По словам Ушакова, тема Украины активно обсуждалась во время заседаний G7. Он предположил, что американскому лидеру могли предлагать решения, которые российская сторона не считает конструктивными.

«Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита семерки. Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, не полезными, если не вредными идеями», — сказал Ушаков.

Помощник президента также сообщил, что после саммита у Москвы не было новых контактов с администрацией Трампа. При этом Ушаков назвал американского президента сильным политиком. По его оценке, Трамп придерживается собственных взглядов и не поддается внешнему давлению.

По данным газеты Politico, Трамп во время саммита G7 допустил поддержку Украины, но связал ее с действиями европейских союзников по ближневосточному направлению. Издание 16 июня сообщило со ссылкой на европейских дипломатов, что американский лидер предложил Европе своеобразный обмен: помощь Киеву — в ответ на участие в обеспечении безопасности в районе Ормузского пролива.

В тот же день Трамп заявил, что из-за снижения цен на нефть может вновь прибегнуть к санкционным мерам против России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин 5 июня говорил, что подготовка новых американских ограничений против Москвы противоречит заявлениям Вашингтона о возможностях сотрудничества с Россией. По его оценке, речь идет уже не просто о сохранении санкционного курса прежней администрации США, а о наращивании давления со стороны нынешнего руководства страны.

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