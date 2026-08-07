Бешеные бобры напали на двух посетителей парка

Национальный парк Каннингем Фоллс, расположенный в американском штате Мэриленд, был частично закрыт после двух зафиксированных случаев нападения бешеных бобров на посетителей. Об этом сообщили местные власти.

Согласно информации представителей окружного управления здравоохранения, первый инцидент произошел еще 26 июля. В тот день бешеный бобер внезапно напал на 13-летнего подростка. После случившегося сотрудники парка поймали зверька и усыпили его.

Через десять дней, 5 августа, произошло второе нападение дикого животного на посетителя Каннингем Фоллс. Жертвой еще одного инфицированного бобра стал 19-летний молодой человек, который рыбачил вдоль водоема.

На фоне этого местные власти приняли решение временно ограничить доступ к части парка: ручью и лодочной станции. Эта мера необходима, чтобы предотвратить возможные нападения заразившихся животных на посетителей.

Окружное управление здравоохранения также напомнило, что бешенство передается через укус или царапину. Если в первые дни не предпринять необходимые меры, то все может закончиться летальным исходом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку в лагере под Уфой. Пострадавшая столкнулась с хищником в лесу. Школьнице удалось выжить: животное оставило пару царапин на ее руке. После случившего подростку ввели вакцину от бешенства.

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