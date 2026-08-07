Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для юной Насти

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 55 0

Девочка больше года борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». 12-летняя Настя из Великого Новгорода больше года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. После нескольких курсов химиотерапии раковые клетки получилось уничтожить. Но болезнь вернулась.

Побороть опухоль в голове готовы врачи из Петербурга. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую для этого сумму. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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