Минздрав РФ обновил порядок оказания медпомощи беременным

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило новые правила оказания медицинской помощи беременным женщинам. Об этом в беседе с журналистом РИА Новости сообщила заместитель главы ведомства Евгения Котова.

Нововведения, как уточнила чиновница, затронули различные этапы, включая подготовку женщины к зачатию, обследования во время беременности, а также действия врачей при обнаружении патологий у плода. Еще документ охватил и сопровождение женщин в послеродовой период.

Новый порядок уже утвержден. Сейчас акушеры работают по обновленной схеме, добавила Евгения Котова.

Ранее Минздраве РФ назвали оптимальный возраст женщины для рождения ребенка. Согласно выводам специалистов, самое подходящее время — период от 18 до 35 лет. В этот промежуток факторы риска развития хронических гинекологических заболеваний минимальны. Также в ведомстве дали рекомендации по ведению здорового образа жизни перед планированием семьи. Регулярные физические нагрузки, соблюдение режима сна и питания поможет выносить здорового малыша.

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