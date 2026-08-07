Присвоение острову Курильской гряды имени Зорге взбаламутило японцев

Япония изучит присвоение Россией имени Зорге острову на Курилах

Правительство Японии обещало изучить ситуацию с присвоением острову Курильской гряды имени разведчика Рихарда Зорге. Об этом заявил на пресс-конференции генсек правительства Японии Минору Кихара.

В июле сахалинское отделение Русского географического общества (РГО) присвоило двум безыменным островам Малой Курильской гряды имена Героев Советского Союза: разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко.

На данных территориях уже были установлены памятные таблички с именами этих выдающихся людей. А сами острова на мировых картах будут указываться под новыми наименованиями.

Япония, которая все еще не признает Курильские острова частью российской территории, отреагировала на решение РГО.

«Правительство различными способами доносит позицию нашей страны по „северным территориям“ (так в Стране восходящего солнца называют Северные Курилы. — Прим. ред.) до российской стороны. Что касается этого объявления, то мы выясним точную фактическую ситуацию и будем действовать соответственно, на основании позиции нашей страны», — заявил Кихара.

Советский разведчик Р. Зорге Описание: 10 июня 1940 г. Репродукция фотографии сотрудника советской военной разведки Рихарда Зорге. Точное место съемки не установлено. ТАСС

Курильский вопрос

Россия и Япония все еще не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио опирается на документ, подписанный в 1855 году — Симодский трактат. По нему Стране восходящего солнца отошли острова Итуруп, Кунашир и территории Малой Курильской гряды, а северная часть Курил осталась под контролем России.

Однако после окончания Второй мировой Япония 2 сентября 1945 года подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а также приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Согласно этим документами суверенитет данной страны ограничивался островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. А вот Курилы были включены в состав СССР.

Мирный договор Япония со странами-победительницами подписала в Сан-Франциско в сентябре 1951 года. Но представители Советского Союза там не присутствовали, и данный документ считали неправомочным. Так как на конференцию не были приглашены представители некоторых стран, пострадавших от японской агрессии, например, Китай.

С тех пор Токио считает, что Курильские острова являются частью их территории. Россия же, как правопреемница СССР, опирается на итоги Второй мировой войны, по которым Курилы вошли в состав Советского Союза. И российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что академик Российской академии наук Геннадий Онищенко обвинил мэра японского города Хиросима в предательстве погибших от американских бомбардировок в 1945 году. На церемонии, освещенной 81-й годовщины этой трагедии, глава города выступил с критикой России, но при этом ни разу не упомянул о том, что именно США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы.

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