«Вопрос к мужчинам»: россиянкам объяснили, как успешно совмещать карьеру и семью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 75 0

Женщина не должна выбирать между детьми и работой.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Уровень разводов растет из-за неправильно представления об обязанностях в семьях

Женщине не придется выбирать между семьей и профессиональной реализацией, если обязанности между супругами будут распределены справедливо. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась председатель Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института на федеральном женском форуме.

«Нужно любить свое дело и любить свою семью. И если тебе равно дорого и дело, которым ты занимаешься, так и любить свою семью, своих детей. И научиться в семье распределять обязанности и ответственность», — отметила Калинина.

По ее словам, вопрос совмещения карьеры и семьи во многом зависит не только от женщин, но и от мужчин. Она подчеркнула, что профессиональная реализация женщины нередко сталкивается с эгоистичными представлениями некоторых членов семьи о распределении бытовых обязанностей.

Калинина также заявила, что эмоциональное благополучие семьи — это общая ответственность мужчины и женщины. По ее мнению, высокий уровень разводов связан с тем, что совместная жизнь требует постоянной работы над отношениями и готовности искать компромиссы.

Кроме того, она отметила, что экономическая самостоятельность женщин сделала их менее зависимыми от материального положения мужчины. При этом, по словам Калининой, именно умение договариваться остается основой крепкой семьи.

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