«Пылает как никогда»: Лукашенко заявил об обострении ситуации на границе Белоруссии

Лукашенко заявил об обострении ситуации на границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о крайне напряженной обстановке на южных рубежах республики. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Южная граница, полторы тысячи километров — вы это знаете, военные наши там стоят, — пылает как никогда», — заявил Лукашенко.

По словам президента, происходящее показывает необходимость усиленно защищать южное направление. Он отметил, что именно для этого военные и должны обеспечивать безопасность граждан.

«Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить», — подчеркнул Лукашенко в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Днем 17 июня на трассе А-240 беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Группа ехала на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детей. По последним данным Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, среди них шестеро детей. У пострадавших диагностировали осколочные ранения.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщала, что детей направили в Брянскую областную детскую больницу. Пассажиров, которые не пострадали, перевезли в пункт временного размещения в ближайшем населенном пункте. Об этом говорил глава Брянской области Егор Ковальчук.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 УК РФ. По данным ведомства, автобус принадлежал детско-юношеской спортивной школе № 2 города Речица.

В момент удара в салоне находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов. Следователи также показали кадры с места атаки. На них видно, что корпус автобуса посечен осколками, стекла и двери выбиты.

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