Нейросети пугают сильнее: россияне стали чаще бояться ИИ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Больше всего людей тревожит возможная потеря работы.

Боятся ли в России развития ИИ статистика сколько человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Доля переживающих из-за развития ИИ россиян возросла

За год среди россиян стало меньше тех, кто не испытывает опасений из-за развития искусственного интеллекта. Это следует из исследования SuperJob, в котором приняли участие три тысячи совершеннолетних жителей 534 населенных пунктов России.

По данным сервиса, доля респондентов, которые не боятся искусственного интеллекта (ИИ), снизилась с 55% до 49%. При этом выросло число тех, кому сложно оценить свое отношение к технологии: таких стало 38%, что на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Мужчины относятся к ИИ спокойнее женщин. Среди них не опасаются развития технологии 58%, тогда как среди россиянок этот показатель составляет 41%.

Разница заметна и по возрасту. Среди участников опроса младше 35 лет ИИ не пугает 55%. В группе от 35 до 44 лет таких уже 49%, а среди респондентов от 45 лет и старше — 39%.

По профессиям меньше всего тревоги выразили пиарщики, программисты и учителя. Среди них не боятся ИИ 80%, 79% и 72% соответственно. Более настороженно к новым технологиям относятся дизайнеры и маркетологи: в этих группах искусственного интеллекта не опасается только половина опрошенных.

Уровень дохода также влияет на отношение к нейросетям. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц не боятся ИИ 44%. У тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, доля спокойных респондентов достигает 60%.

«Главный страх — замена человека и потеря рабочих мест. Также респонденты не хотят возникновения неконтролируемых ситуаций, опасаются деградации человечества, восстания машин, роста мошенничества и утечки данных, галлюцинаций и ошибок нейросетей, гибели творчества и культуры», — сказали авторы исследования.

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