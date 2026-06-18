Восемь тысяч за поджог: подростков из Приморья отправили под суд

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Несовершеннолетних обвиняют в атаке на объекты железнодорожной инфраструктуры.

Подростки в Приморье отправились под суд за поджог путей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Приморье двух подростков отправили под суд за поджог на железной дороге

В Приморском крае двух подростков из Лесозаводска будут судить по делу о террористическом акте на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2025 года один из несовершеннолетних получил в мессенджере предложение за деньги совершить диверсию. После этого он привлек к делу своего знакомого.

Куратор отправил подросткам инструкции и пообещал им 80 тысяч рублей. Следуя указаниям, фигуранты подожгли релейный и батарейный шкафы на перегоне Ружино — Лесозаводск.

Процесс они сняли на видео, после чего скрылись. Однако вместо обещанной суммы заказчик перевел исполнителям только восемь тысяч рублей.

Подросткам предъявили обвинение по статье о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Их задержали сотрудники ФСБ. Решения Тихоокеанского флотского военного суда несовершеннолетние будут ждать под стражей.

Ранее в Костроме арестовали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в ограблении соседки и попытке расправиться с ней и ее матерью. По данным ведомства, сначала мужчина напал на женщину, избил ее и забрал мобильный телефон. Позже он снова пришел к квартире пострадавшей и облил ее дверь горючей жидкостью. В этот момент внутри квартиры находились сама потерпевшая и ее мать.

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