«Открытый фашизм»: Лукашенко высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Белорусский лидер прокомментировал атаку украинского беспилотника в Брянской области.

Лукашенко высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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Лукашенко: удар ВСУ по автобусу с детьми — открытый фашизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал удар украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области проявлением бандитизма и терроризма. Его слова приводит агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, атака на транспорт, в котором находились дети, выходит за рамки обычного террористического акта.

«Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», — заявил Лукашенко.

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Днем 17 июня на трассе А-240 под удар украинского беспилотника попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии. Юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

Атака привела к гибели женщины, которая сопровождала детей в поездке. По последним данным Министерства здравоохранения Белоруссии, пострадали восемь человек. Среди раненых — шестеро детей. У них зафиксированы осколочные ранения.

Детей доставили в Брянскую областную детскую больницу, сообщала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, перевезли в пункт временного размещения в ближайшем населенном пункте. Об этом говорил глава Брянской области Егор Ковальчук.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 Уголовного кодекса РФ. По данным ведомства, атакованный автобус принадлежал детско-юношеской спортивной школе № 2 города Речица.

В момент удара в салоне находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов. Следователи опубликовали кадры с места происшествия: на них видно поврежденный осколками корпус автобуса, выбитые стекла и двери.

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