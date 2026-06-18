Второй в серии современный арктический газовоз получил имя «Константин Посьет»

Уникальные кадры из Приморья. Там сдали второй в серии современный российский арктический газовоз.

Танкер получил имя «Константин Посьет» — в честь адмирала, который вошел в историю как создатель глубоководного порта в Петербурге. Сошедшее с завода судно нового поколения может работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров.

Газовоз вмещает свыше 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа.

«Президент поставил перед нами четкие задачи: обеспечить на Северном морском пути постоянную навигацию и укрепить суверенитет страны. Для Минтранса реализация данных планов — безусловный приоритет. И главный ключ к намеченной цели — развитие отечественного грузового флота. Сегодня новый газовоз продолжит великое дело и станет одним из флагманов на Северном морском пути», — заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

«Проект успешно реализован. И более того, в ходе реализации этого проекта найдены более эффективные замещающие технические решения. И, конечно, сегодняшнее событие — завершение строительства второго судна серии — это огромный вклад в укрепление суверенитета России», — отметил председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.

Новейшее судно может круглый год перевозить газ по трассам Северного морского пути. Всего таких должно быть построено почти три десятка.

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