Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

|
Алена Куликова
Алена Куликова 40 0

Произошедший инцидент является попыткой надругательства над памятью о Великой Победе.

Фото, видео: Tiia Monto/wikimedia.org/CC BY-SA 3.0; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением советского мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвященного героям Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, сообщения об акте вандализма появились 10 июня и вызвали возмущение российской стороны. Захарова подчеркнула, что произошедшее нельзя расценивать как обычное хулиганство.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганство, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.

Она также сообщила, что военнослужащие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, подключились к восстановлению памятника. По данным армянских правоохранительных органов, предполагаемый виновник инцидента был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Армении произошедший инцидент — целенаправленная атака на общую историческую память двух стран, а также попытка надругаться над Великой Победой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса
16:12
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 80 гектаров
16:10
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри
16:00
Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС
15:50
Сценариста «Счастливы вместе» осудили на шесть лет и семь месяцев за убийство
15:37
Лавров: Путин подробно объяснил лидерам АСЕАН позицию России по Украине

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео