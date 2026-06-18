Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Стороны подтвердили курс на укрепление партнерства и обсудили новые совместные инициативы.

Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса — видео

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, международную повестку и перспективные совместные проекты.

Российский лидер отметил, что хорошо знает лаосского премьера как давнего друга России, с которым страну связывают многолетние отношения еще со времен Советского Союза. Путин также попросил передать благодарность президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту за поздравление с Днем России и участие лаосской стороны в памятных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Отдельное внимание на переговорах уделили экономическому взаимодействию. Путин напомнил, что ранее в Москве обсуждались проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, цифровой экономике, банковской сфере, транспорте, туризме и образовании.

Одним из важных результатов стало соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, которое открывает возможности для реализации в Лаосе проекта атомной электростанции малой мощности российского дизайна.

«Успешная координация у нас сложилась и на международной арене, в ООН, на других международных площадках. Для наших стран характерна близость или совпадение даже подходов по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня», — заявил Путин.

Одной из самых необычных тем встречи стал подарок Лаоса России — два слона, которые уже переданы Казанскому зоопарку. Путин поблагодарил лаосскую сторону за этот жест и заверил, что животным обеспечат лучшие условия содержания.

Премьер-министр Лаоса, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение и возможность посетить Россию. Он отметил, что подарок в виде двух слонов символизирует многолетнюю дружбу между государствами и приурочен к 65-летию дипломатических отношений.

«Это подарок президента нашей страны для вас и также всему народу России в знак 65-летней годовщины дипломатических отношений между Лаосом и Россией», — сказал Сипхандон.

Кроме того, глава лаосского правительства поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России, пожелав стране процветания, а ее президенту — здоровья и успехов в работе.

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