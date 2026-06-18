Приехал «ревизор»: США грозят союзникам в Европе сократить взносы в НАТО

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Глава Пентагона напоминает: Вашингтон больше не даст ездить на себе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Несмотря на отсутствие успехов ВСУ на поле боя, западные покровители продолжают снабжать Киев оружием. Наращивание военной помощи Украине обсуждали на саммите министров обороны стран НАТО. И это встреча уже показала, что между США и Старым светом — нет понимания. Глава Пентагона Хегсет отчитал союзников по альянсу и подчеркнул, что Европе пора самостоятельно заботиться о своей безопасности. Как на это отреагировали европейцы, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Немая сцена: в Брюссель приехал «ревизор». Общее построение перед главой Пентагона. Вместо сверки позиций накануне саммита НАТО в Анкаре — американский аудит союзников: на лояльность, полезность и пригодность. Кто платит, а кто недоплачивает. Кто открывает базы, а кто устраивает демарш. После проваленного «иранского» теста США «незамедлительно» приступают к пересмотру своего военного присутствия в Европе.

«Мы должны быть уверены, что у нас есть доступ к базам и право пролета, когда это важно, в чрезвычайной ситуации. И пересмотр, который мы проводим сегодня, заключается именно в этом: где правильное место для базового размещения? Где мы можем получить гарантию доступа и право пролета, когда они нам понадобятся?» — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Отдельно, как на ковер, вызван новый британский министр обороны, который пришел на волне громкой отставки Джона Хили как раз из-за недостаточного военного финансирования. Все теперь должны только наращивать свои взносы в альянс. Иначе США резко сократят собственные, больше не давая бесплатно «ездить на себе».

«Некоторые из стран НАТО с крупнейшими экономиками, союзники, которые с удовольствием рассуждают о международном порядке, основанном на правилах, и объединении держав, по-прежнему считают, что могут ехать без билета», — добавил Хегсет.

Торжество европейской покорности — никто и протестного голоса не посмел подать. Особенно смиренным оказался генсек альянса Марк Рютте.

«Тратить больше и эффективнее на силы и возможности, необходимые для защиты каждого дюйма территории союзников по НАТО. Сегодня за столом я слышал, как союзники по очереди объясняли, как увеличивают инвестиции в оборону», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Чешский президент, бывший военный Петр Павел описывает это удручающее положение практически коленно-локтевой позой.

«К сожалению, в последние годы саммиты НАТО в некоторой степени становятся жертвой стремления не раздражать самого крупного и сильного члена альянса — Соединенные Штаты», — сказал президент Чехии Петр Павел.

Тем временем стартует очередной «Рамштайн» по Украине и саммит лидеров ЕС. Зеленский несется и сюда на всех парах, снова выкатывая огромный список требований: ПВО, ракеты, боеприпасы и 20 миллиардов евро сверх уже выданного кредита на 90. Хотели свести счеты с Москвой, а у самих бухгалтерия опять не сходится.

И все это — на фоне склок вокруг украинского членства: вот где настоящее минное поле уже в самом Брюсселе. По данным Financial Times, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отвергают любое форсирование — из-за удара по сельскому хозяйству, рабочим местам и общественному доверию. Даже сама Урсула фон дер Ляйен пока гарантирует Украине разве что ускоренное сокращение приема беженцев, особенно мужчин. Езжайте обратно — воевать.

И какими бы угрозами они опять ни сотрясали воздух, один из ключевых пунктов сегодняшнего саммита, похоже, не эскалация, а попытка хоть какой-то разрядки. Европейские лидеры снова накидывают список потенциальных переговорщиков с Москвой.

Свою кандидатуру обещает озвучить премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Роберт Фицо также предлагает создать прямую линию с Москвой. И, к слову, по данным Bloomberg, попытки дозвониться до высокопоставленных российских чиновников уже предпринимал глава Евросовета Антониу Кошта.

Только вопрос, который по-прежнему остается открытым: с какой именно стороны этого стола будут сидеть европейцы? Из-за однобокой поддержки Киева их все труднее называть миротворцами, а уж тем более нейтральными.

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