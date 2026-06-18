«Каспийский монстр» с акульей пастью: кто и зачем зарисовал легендарный экраноплан «Лунь»

Настоящий скандал разгорается сейчас в Дагестане вокруг легендарного экраноплана «Лунь». Многих жителей и туристов возмутил новый дизайн единственного в своем роде ракетоносца. Совсем недавно на кабине «Каспийского монстра» нарисовали акулью пасть с острыми зубами. В администрации уверяют — они провели опрос, и отзывы были положительными. Обе стороны выслушал корреспондент «Известий» Мурат Магомедов.

Советский ракетоносец, который когда-то считался секретным оружием — экраноплан «Лунь» — вновь оказался в центре внимания. Сегодня туристы спорят уже не о его боевых возможностях. Главный вопрос — стоило ли превращать легендарную машину в гигантскую акулу. На носу экраноплана появились огромная пасть и десятки острых зубов.

Американцы называли его «Каспийским монстром». И кажется, спустя десятилетия монстр наконец получил лицо.

Шутки шутками, но многим туристам и местным жителям такой раскрас кажется неуместным. Внешне советская машина напоминает морского хищника. Однако далеко не все оценили такой творческий подход.

«Лучше бы оставили как было, чтобы было как было. Зачем вот этот новодел какой-то? Как будто граффити какой-то сделали»,

«Для детей, наверное, прикольно», — говорят люди.

Вопросы вызвал и сам выбор нового образа. Некоторые посчитали, что акулья пасть плохо сочетается с названием и историей экраноплана.

«Вот это что по-вашему? Оскал акулы? Это не агрессия? Это акулий оскал. Какое отношение „Лунь“… „Лунь“, знаете, кто это вообще? Это птица. Хищник. Степной», — сказал турист из Ростовской области Антон Борисов.

Несмотря на волну критики, отказываться от идеи власти Дербента не собираются. Представитель администрации утверждает, что перед началом работ провели опрос среди подписчиков в соцсетях и получили поддержку. По их замыслу, необычная роспись поможет привлечь внимание к экраноплану и сделать его еще более узнаваемым.

«Экраноплан с одной стороны остался в оригинальном виде, с другой — стал площадкой для художественного оформления. Хотел обратить внимание, что ржавеющий и никому не нужный экраноплан мы перевезли в Дербент, привели в порядок и сделали достопримечательностью для всей России», — заявил руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов.

Однако не все специалисты разделяют возмущение критиков. По словам историков флота, подобный прием уже использовался на российских судах.

«Вот такая зубастая пасть — не единична в истории русского флота. Достаточно вспомнить атомоход „Ямал“, который лет так 30 назад штурманы сделали в своем роде брендом», — отметил историк флота, специалист по ВМФ России, кораблестроитель Дмитрий Жаворонков.

Зато у представителей музейного сообщества России позиция куда более жесткая. По их словам, в Дагестане пересекли границу между реставрацией и превращением исторического объекта в аттракцион.

«Граница чктко прописана в нашем законодательстве, и таких вещей быть не должно. К сожалению, руководство местного парка „Патриот“ не владеет, видимо, музейным законодательством РФ. Никто такое не поддерживает, да и в общем-то музейное сообщество немножко в шоке», — сказал заместитель директора Музея техники Вадима Задорожного Евгений Лебедев.

Похоже, новая раскраска уже выполнила свою главную задачу. О «Луне» вновь заговорили по всей стране. Теперь те, кто подходят к нему слева, видят в нем грозного морского хищника, а те, кто справа, по-прежнему смотрят на него как на памятник советской инженерной мысли. И пока одни восхищаются необычным образом, другие требуют вернуть легендарной машине прежний вид.

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