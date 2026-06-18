Не просто капризы: когда детское упрямство говорит о психическом расстройстве

Психиатр Перепечина: капризы ребенка могут говорить о наличии расстройства

Поведение тревожного ребенка взрослые нередко принимают за капризы, упрямство или агрессию. Однако за такими реакциями может стоять не плохой характер, а попытка справиться со страхом, неопределенностью и сильным внутренним напряжением. Об этом Газете.ру рассказала детский психиатр Кристина Перепечина.

По словам специалиста, детская психика еще формируется, поэтому ребенку бывает трудно прямо объяснить, что именно он чувствует и чего боится.

«В результате тревога может проявляться через капризы, протестное поведение, отказ посещать школу, участвовать в мероприятиях или общаться со сверстниками», — объяснила Перепечина.

Тревожные дети часто очень остро воспринимают оценку со стороны. Они боятся критики, стараются соответствовать ожиданиям взрослых и из-за этого еще сильнее сомневаются в себе. На фоне таких переживаний ребенок может отказываться от школы, кружков, мероприятий и общения со сверстниками.

Длительная тревога постепенно истощает нервную систему и влияет не только на настроение, но и на поведение.

«На этом фоне могут ухудшаться память, концентрация внимания и способность контролировать свои эмоции. В результате даже незначительные замечания или запреты способны вызывать бурную реакцию, вплоть до агрессии», — подчеркнула врач.

Перепечина отметила, что отличить обычное упрямство от тревожного расстройства помогает понимание причины поведения. Если ребенок спорит или сопротивляется из-за тревоги, он не обязательно пытается настоять на своем. Часто это способ снизить внутренний дискомфорт.

«Упрямство, возникающее на фоне тревожности, — это не стремление добиться своего любой ценой, а попытка справиться с внутренним дискомфортом и беспокойством», — объяснила специалист.

Также стоит обращать внимание на эмоциональный фон. Если капризность сопровождается стрессом, потливостью, покраснением лица, дрожью или другими телесными реакциями, это может говорить о сильной тревоге. Такие проявления связаны с повышением уровня кортизола и адреналина.

Важен и контекст. Тревожные реакции чаще возникают в новых, непривычных или сложных для ребенка ситуациях, когда ему трудно быстро адаптироваться.

При подобных признаках родителям стоит обратиться за консультацией к специалисту. В зависимости от ситуации помочь могут педиатр, детский психолог, психотерапевт, психиатр или невролог.

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