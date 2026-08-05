Не списывать на возраст: на какие болезни может указывать неуклюжесть ребенка

Невролог Багаутдинов: неуклюжесть ребенка — признак проблем с нервной системой

Неуклюжесть ребенка может быть не только возрастной особенностью, но и признаком некоторых заболеваний. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-невролог, реабилитолог Артем Багаутдинов.

Он пояснил, что дети не рождаются сразу с умением контролировать свое тело. Навыки координации приходят постепенно. Человек учится переворачиваться, ходить, ездить на велосипеде. Однако нужно уметь отличать возрастную неуклюжесть с проблемами здоровья.

Если ребенок испытывает сложности с мелкими движениями: застегиванием пуговиц, работой с ножницами, рисованием или сборкой конструктора, а также быстро устает, избегает подвижных игр, лестниц и самокатов, стоит насторожиться, отметил медик.

Невролог также уточнил, что походка на носочках у маленьких детей — один из вариантов нормы. Но если такая привычка сохраняется достаточно долго, к тому же сопровождается нарушением равновесия и частыми падениями, нужно обратиться за помощью к врачу. Так как это могут признаки неврологических заболеваний. Например, наследственных полинейропатий и других недугов.

Также Багаутдинов советовал сравнивать ребенка в первую очередь с сами собой вчерашним. Если уверенный бег сменился частыми падениями, появились жалобы на усталость, а привычные движения даются все сложнее, то это веский повод проверить здоровье наследника. Так могут проявляться не только неврологические заболевания, но и нарушения обмена веществ и недуги, затрагивающие мозжечок.

«Не всегда причина связана с неврологическим заболеванием. Иногда за неуклюжестью скрываются нарушения зрения, проблемы с суставами, последствия перенесенных травм или особенности сенсорного развития. Но бывают ситуации, когда именно изменения в работе нервной системы становятся причиной двигательных трудностей», — предупредил медик.

Также стоит обратить внимание на «гипертонус». У грудных детей он проходит через несколько месяцев. Если же скованность движений сохраняется или одна сторона тела работает хуже другой, или ребенку трудно выполнять привычные действия, то также стоит обратиться за помощью.

Двигательные особенности могут проявляться и через затруднения с жеванием твердой пищи, сложностями с речью и частыми поперхиваниями. Движения, речь, жевание и глотание взаимосвязаны, поэтому современные неврологи оценивает способности ребенка к бытовому функционированию в целом.

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