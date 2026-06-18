Путин дал старт работе нового испытательного комплекса в Татарстане

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Промышленный объект стал еще одним шагом к технологической независимости страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе беседы стороны обсудили саммит Россия — АСЕАН, а также приняли участие в церемонии запуска нового сборочно-испытательного комплекса по производству оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) в Зеленодольске.

В начале встречи Путин поблагодарил руководство республики за организацию саммита Россия — АСЕАН и отметил вклад Татарстана в укрепление позиций России на мировой арене. Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что проведение подобных форумов позволяет показать миру развитие российских регионов и экономики.

Особое внимание было уделено новому промышленному объекту, созданному группой «ГМС» и предприятием «Казанькомпрессормаш». По словам Минниханова, общий объем инвестиций в проект превысил десять миллиардов рублей. Реализация комплекса стала возможной благодаря поддержке федерального правительства, Минпромторга, ВЭБ. РФ, а также участию компаний «Газпром» и «Новатэк».

Генеральный директор группы «ГМС» Артем Молчанов рассказал, что комплекс является первым в России и одним из крупнейших в мире объектов такого типа. Здесь будут испытывать компрессорные установки мощностью до 130 мегаватт для крупнотоннажных СПГ-проектов.

По его словам, специалисты предприятия с нуля спроектировали и изготовили первый российский компрессорный агрегат для проекта «Балтийский СПГ». Также завершается производство оборудования для «Мурманского СПГ». Ранее подобные технологии были доступны лишь нескольким зарубежным государствам. После доклада Молчанов обратился к президенту с просьбой дать разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию и запуск первого агрегата.

«Разрешаю!» — сказал Путин.

После запуска оборудования глава государства поздравил коллектив предприятия и подчеркнул значимость проекта для всей страны.

«Таких предприятий пока в России не было. Это уникальное предприятие. Еще один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», — отметил президент.

Путин также назвал Татарстан одним из лидеров промышленного и технологического развития России. По его словам, успех подобных проектов обеспечивается не только работой инженеров и специалистов, но и эффективной поддержкой со стороны региональных властей.

Саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Москвой и объединением, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ранее Путин провел переговоры с представителями Филиппин, Брунея, Малайзии и Лаоса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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