Кровь густеет в воздухе: что вызывает тромбы и как сохранить вены здоровыми

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 64 0

Один из факторов риска — длительные путешествия самолетом. Из-за них проблемы могут появиться и у людей без болезней вен ног.

Что вызывает тромбы и как сохранить вены ног здоровыми

Фото: 5-tv.ru

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Терапевт Павел Воробьев: долгие перелеты повышают риск возникновения тромбов

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в интервью aif.ru предостерег туристов, выбирающих дальние перелеты в Азию. Девять часов в самолете — это повышенный риск образования тромбов даже для людей без заболеваний вен ног. Тромб блокирует кровоток, из-за чего без должного питания остаются мозг, сердце и легкие. Это опасно для жизни, так как ведет к инфаркту, инсульту, мгновенной остановке дыхания.

«Тромбы при перелете могут возникнуть очень у многих. В группе риска в первую очередь пожилые люди. А также люди с заболеванием вен ног (варикоз, тромбофлебит), беременные и женщины, принимающие гормональные контрацептивы. Причем гормональные контрацептивы дают очень большой прирост риска в первые месяцы приема», — подчеркнул доктор.

Контрацептивы повышают риск тромбозов более чем в два раза, особенно в первые три месяца приема. В случае длительного приема угроза меньше, чем после начала курса или перерыва. Врач дал несколько советов тем, кто планирует авиаперелет в ближайшее время, и мужчинам, и женщинам.

В самолете необходимо пить больше, так как воздух в салоне очень сухой, и обезвоживание организма наступает быстрее. Если авиакомпания предлагает вино и пиво, можно не отказываться от стаканчика, так как алкоголь немного снижает риск тромбозов. Кроме того, даже в полете нужно двигаться или хотя бы шевелить ногами — разгонять кровь.

Перед поездкой в аэропорт Воробьев порекомендовал принять препараты, стимулирующие венозный кровоток, такие назначают для лечения венозной недостаточности и отеков. В этих медикаментах содержатся диосмин и флавоноиды, полученные из косточек винограда. Они обладают антикоагулянтным эффектом, но не провоцируют осложнений, как антикоагулянты.

Прямые антикоагулянты тоже можно принять, но только в профилактической дозе, примерно за час до полета. Выбор медикаментов, как и другие меры защиты вен ног, стоит обсудить с лечащим врачом — с учетом состояния здоровья и наличия других хронических недугов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, какие болезни скрываются за болезненными судорогами в ногах.

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