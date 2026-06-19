Охрана и восемь полотенец: Ирина Ортман о райдере

В райдере певицы Ирины Ортман есть пункт — восемь полотенец

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман считает свой райдер максимально скромным и без излишеств. Как и у всех, в перечне фигурирует вода, чай и кофе. Правда, среди пунктов затесался еще один, довольно забавный. О нем певица рассказала в интервью 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«У нас есть райдер, в который входит обязательная охрана, конечно же. И у нас он такой обычный, стандартный райдер: есть бытовой и технический. У нас по два комплекта полотенец на каждую девочку — итого восемь. Напитки, вода, чай, кофе, ничего больше», — рассказала певица.

Таким же довольно скромным райдером может похвастаться и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. По его словам, ему в гримерке достаточно лишь воды, чая и свежих огурцов, а большего не надо.

Народный артист России Олег Газманов также не понимает, к чему роскошные райдеры, когда можно обойтись только самым необходимым. Он назвал современных исполнителей падкими до пафоса и выпендрежа. Сам же он ставит условия организаторам более чем приемлемыми: хорошая машина, перекус на площадке, качественная аппаратура и комфортная гостиница.

Удивительно, но у легендарных «Иванушек International» тоже вполне адекватный райдер — авокадо и носки. Хотя раньше, как рассказывал Кирилл Туриченко, в перечне значился ежевичный фреш.

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