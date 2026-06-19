Отказ от сахара вреден? Ученые предупредили об опасности строгих диет

Blick: полный отказ от сахара не всегда идет организму на пользу

Сахар принято считать одним из главных врагов здоровья. Однако новое исследование ученых из Кувейта показало: полный отказ от сахара и жесткое ограничение углеводов не всегда идет организму на пользу. Об этом сообщило Blick.

Исследователи из Dasman Diabetes Institute в Кувейте наблюдали за мышами в течение 16 недель. Одну группу кормили низкожировой диетой без сахара, другую — рационом, в котором сахар присутствовал. После этого ученые оценили состояние кишечника, обмен веществ и общее здоровье животных.

Что показало исследование

У мышей, полностью лишенных сахара, появились проблемы с контролем уровня глюкозы, признаки инсулинорезистентности, изменения микрофлоры кишечника, а также воспаление в толстой кишке и печени. Кроме того, исследователи заметили признаки жировой болезни печени.

Авторы работы считают, что полный отказ от сахара может нарушать баланс кишечного микробиома и негативно влиять на метаболизм. Результаты были представлены на конференции Endocrine Society ENDO 2026.

Значит ли это, что сахар полезен

Речь не о том, что сладости нужно есть без ограничений.

Избыток добавленного сахара по-прежнему связывают с риском ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Но исследование показывает, что крайности тоже могут быть вредны: организму нужны углеводы, особенно из цельных продуктов — фруктов, овощей, круп и бобовых.

Почему важен баланс

Углеводы служат источником энергии и влияют на работу кишечной микрофлоры. Если резко убрать их из рациона, это может изменить состав бактерий в кишечнике и повлиять на иммунную систему.

Как отметил руководитель отдела иммунологии и микробиологии Dasman Diabetes Institute Рашид Ахмад, ключ к здоровью — не отказ от одного ингредиента, а сбалансированное питание.

Важная оговорка

Исследование проводилось на мышах, поэтому его результаты нельзя напрямую переносить на людей. Кроме того, речь шла об экстремальной модели питания — низкожировой и полностью без сахара.

Для человека главный вывод проще: не стоит строить рацион на жестких запретах. Лучше сокращать добавленный сахар из газировки, сладостей и ультрапереработанных продуктов, но не бояться нормальных источников углеводов.

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