В Америке создали гиполлергенных собак. Уникальных щенков Бигля вывел Мэтт Уокер — совладелец биотехнологического стартапа.

Питомцам смогли удалить основной ген, отвечающий за выделение определенного белка. Именно из-за него у большинства людей начинается сильная аллергическая реакция.

Однако конкретно эти Бигли все еще могут ее вызвать, так как остаются и другие раздражители, но гораздо менее сильные. Плюс ко всему, ученым предстоит понять, как генная модификация влияет на организм самих питомцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России представили зоозащитный кодекс в рамках всероссийской акции помощи приютам для животных, которая прошла в 50 регионах России. Инициатива партии «Новые люди» направленв на формирование единого подхода к защите животных и предусматривает закрепление пяти основных прав. Речь о праве на жизнь, защиту от жестокого обращения, достойное содержание, наличие ответственного владельца и получение помощи.

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