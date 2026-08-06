Из генов животных был удален белок, вызывающий реакцию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Америке создали гиполлергенных собак. Уникальных щенков Бигля вывел Мэтт Уокер — совладелец биотехнологического стартапа.

Питомцам смогли удалить основной ген, отвечающий за выделение определенного белка. Именно из-за него у большинства людей начинается сильная аллергическая реакция.

Однако конкретно эти Бигли все еще могут ее вызвать, так как остаются и другие раздражители, но гораздо менее сильные. Плюс ко всему, ученым предстоит понять, как генная модификация влияет на организм самих питомцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России представили зоозащитный кодекс в рамках всероссийской акции помощи приютам для животных, которая прошла в 50 регионах России. Инициатива партии «Новые люди» направленв на формирование единого подхода к защите животных и предусматривает закрепление пяти основных прав. Речь о праве на жизнь, защиту от жестокого обращения, достойное содержание, наличие ответственного владельца и получение помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.93
-0.20 93.19
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Премьер Японии Такаити не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
7:33
Почему передумала? Внучка Долиной решила выступать под звездной фамилией
7:24
Дележка до похорон: кому достанутся миллионы пропавшего Усольцева
7:12
«Хромая утка» Макрон: раскрыто, кто займет кресло президента Франции в 2027 году
7:00
«Град» разбил позиции ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
6:53
В Австралии мама-дельфин почти неделю не отпускала умершего детеныша

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
Не удивляет: адвокат Успенской высказалась о магах в клинике Хайдарова
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео