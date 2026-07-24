Хуже только японцы: какая страна признана самой депрессивной в мире

Daily Mail: Британия признана лидером Европы по уровню психологических проблем

Британцы страдают от худшего состояния ментального здоровья среди всех европейских стран. Об этом рассказало издание Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование компаний AXA и Ipsos.

Согласно полученным данным, более трети взрослого населения Великобритании оценивают свое психологическое состояние как плохое, а порядка 30% участников опроса признались, что живут в условиях постоянного стресса, суровой депрессии или тревожных расстройств.

Анализ затронул 19 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из 18 государств мира. Генеральный директор AXA UK Тара Фоли назвала эти результаты «глубоко тревожными», подчеркнув, что за сухими цифрами стоят реальные человеческие судьбы и страдания, требующие немедленного внимания общества.

Основным фактором, подрывающим благополучие британцев, оказалась глобальная неопределенность: около половины респондентов заявили, что стремительно меняющийся мир негативно влияет на их психику.

Несмотря на серьезность ситуации, 60% нуждающихся в помощи не обращались к врачам за последний год, причем четверть из них побоялись осуждения со стороны окружающих.

Вместо профессиональной терапии многие жители королевства начали использовать чат-ботов с искусственным интеллектом, хотя ученые из Оксфорда предупреждают о рисках неверных диагнозов при таком подходе. На фоне удручающей статистики в Британии самыми позитивными оказались жители Таиланда и Швейцарии. В Японии же, которая возглавила антирейтинг, власти зафиксировали резкий рост числа самоубийств и депрессивных состояний, особенно среди женщин, после пандемии.

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