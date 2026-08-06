В Австралии мама-дельфин почти неделю не отпускала умершего детеныша

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 40 0

Для Фрэггл это уже четвертый потерянный малыш подряд.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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У берегов Австралии исследователи организации Geographe Marine Research стали свидетелями трогательного и одновременно печального момента. Они сняли на дрон самку дельфина по имени Фрэггл. В течение шести дней она не отпускала тело своего погибшего новорожденного детеныша, удерживая его на плаву. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

Малышу было около двух недель. Исследователи знали о его проблемах с дыханием и понимали, что зимнее рождение в этих водах почти всегда заканчивается гибелью.

Для Фрэггл это уже четвертый потерянный детеныш подряд. Ученые объясняют такое поведение сильной материнской привязанностью.

«Дельфины носят своих ушедших детенышей с собой в знак скорби — это может длиться днями. Но рано или поздно она должна будет отпустить его, чтобы выжить самой», — сообщили в организации.

Как отметили исследователи, к Фрэггл присоединились ее океанские сородичи, чтобы скорбеть вместе с ней, что говорит о прочности их семейных уз.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне в Севастополе волонтеры круглосуточно спасали выбросившуюся на берег самку-дельфина и ее детеныша, которые не могли самостоятельно вернуться в море. Взрослая самка находилась в критическом состоянии из-за инфекции и не могла плавать.

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В Австралии мама-дельфин почти неделю не отпускала умершего детеныша

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