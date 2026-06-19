Заправка перед тренировкой: какие продукты помогают зарядиться энергией

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 4 0

Баланс углеводов, белков и легких жиров повышают выносливость и делают физическую нагрузку более эффективной.

Что лучше всего есть перед тренировкой: какие продукты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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The Guardian: перед тренировкой нужно есть легкие углеводы

Питание перед тренировкой напрямую влияет на уровень энергии, выносливость и эффективность нагрузки. По данным The Guardian, правильно подобранный «предтренировочный рацион» помогает улучшить результаты и снизить риск усталости во время занятий.

Зачем важно есть перед тренировкой

Эксперты отмечают, что организм во время физической нагрузки в первую очередь использует углеводы как источник энергии. Если их недостаточно, тело быстрее переходит в режим усталости, а тренировка становится менее продуктивной.

Поэтому прием пищи перед занятиями помогает «заправить» мышцы гликогеном — запасенной формой энергии.

Какие продукты считаются оптимальными

Специалисты выделяют несколько групп продуктов, которые лучше всего подходят перед тренировкой.

Сначала идут легкие углеводы. Они дают быстрый приток энергии. В них входят овсянка, бананы, цельнозерновой хлеб и рис.

Также нужен белок для поддержки мышц. Он помогает снизить мышечное разрушение во время нагрузки. К нему относятся йогурт, яйца, курица и творог.

Кроме этого, необходимо небольшое количество полезных жиров. Жиры усваиваются медленнее, поэтому их употребляют умеренными порциями. Среди них есть орехи, авокадо и различные семена (чиа, кунжута и так далее).

Когда лучше есть перед тренировкой

Эксперты рекомендуют принимать пищу за 1,5–3 часа до тренировки. Это позволяет организму успеть переварить еду и избежать дискомфорта во время физической активности.

Если времени мало, допускается легкий перекус за 30–60 минут — например, банан или йогурт.

Чего лучше избегать

Перед тренировкой нежелательно употреблять:

  • жирную и тяжелую пищу,
  • большое количество клетчатки,
  • сладости с быстрым сахаром в избытке.

Такие продукты могут вызвать тяжесть, снижение энергии или дискомфорт в желудке.

Правильное питание перед тренировкой работает как «топливо» для организма. Баланс углеводов, белков и легких жиров помогает повысить выносливость и сделать физическую нагрузку более эффективной.

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