Новый ГОСТ на творожные сырки введут в России — что изменится

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 90 0

В Росстандарте пересмотрели требования к производству, маркировке и контролю качества продукции.

Новый ГОСТ на глазированный сырки в России — когда примут

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин

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В России с 2028 года заработает новый ГОСТ на глазированные сырки

Обновленный государственный стандарт (ГОСТ) на творожные глазированные сырки, принятый Росстандартом, вступит в силу с 1 января 2028 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

Новый стандарт включает в себя ряд существенных изменений. Так, специалисты скорректировали технические требования к продукту и методы контроля качества, благодаря которым можно выявить подмену жировой фазы творожной массы. Также пересмотрены правила, связанные с маркировкой упаковки.

В Росстандарте отметили, что обновленный ГОСТ не отменяет жесткие требования и действующий подход к производству. Уточняется, что процесс подпрессовывания творожной массы сохранит свою силу. В ведомстве добавили, что этот этап призван убрать лишнюю влагу и добиться лучших вкусовых и текстурных качеств.

«Как и в стандарте 2016 года, для изготовления творожной массы, из которой производят сырки, разрешено использование строго молочных продуктов и вкусовых наполнителей. Любые растительные жиры в составе творога для изготовления творожных глазированных сырков по ГОСТ 33927-2026 строго запрещены», — подчеркнули в агентстве.

Ранее 5-tv.ru писал о правильном выборе вкусного мороженого. При покупке следует обращать внимание на состав продукта и маркировку. Кроме того, на вкус мороженого влияют наполнители.

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