Боятся звонить в дверь: треть подростков пишет сообщения, чтобы им открыли

Специалисты не считают это проблемой.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Daily Mail: треть подростков пишет сообщения, чтобы им открыли дверь
Около трети подростков и молодых людей предпочитают не нажимать на кнопку дверного звонка, когда приходят в гости. Они заранее пишут сообщение или звонят хозяину. Причина — чувство неловкости и страх внезапного социального взаимодействия, к которому невозможно подготовиться. Об этом сообщает Daily Mail.
Такие данные приводят социологи, отмечая растущий тренд среди поколения зумеров — избегание спонтанных личных контактов.
Почему дверной звонок стал проблемой
По словам экспертов по социальному поведению, ситуация у двери воспринимается как «непредсказуемый социальный момент». Человек не знает, кто откроет, в каком он настроении и какая будет реакция.
У части молодых людей это вызывает тревогу, сравнимую с ситуациями публичного общения или неожиданного телефонного звонка.
В результате многие предпочитают заранее «сгладить» ситуацию:
- пишут сообщение перед визитом,
- звонят, предупреждая о приходе,
- ждут подтверждения, что их готовы принять,
Причина — цифровая коммуникация
Психологи связывают этот сдвиг с тем, что значительная часть общения поколения зумеров проходит в текстовом формате.
Сообщения дают:
- время на обдумывание ответа,
- контроль над формулировками,
- отсутствие спонтанного давления.
На этом фоне неожиданные офлайн-ситуации могут восприниматься как стрессовые.
Социальная тревожность или новая норма?
Эксперты отмечают, что подобные привычки могут быть связаны не только с тревожностью, но и с изменением социальных норм.
Все чаще:
- встречи планируются заранее,
- даже короткие визиты согласуются через мессенджеры,
- «зайти без предупреждения» считается нежелательным.
Таким образом, дверной звонок становится символом более «старого» типа общения — без предварительной цифровой координации.
Как это влияет на поведение
Специалисты считают, что такие изменения могут усиливать зависимость от цифровых каналов связи и снижать устойчивость к спонтанным социальным ситуациям.
В то же время часть исследователей отмечает, что это скорее адаптация к новой коммуникационной среде, чем проблема сама по себе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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