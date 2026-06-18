Путин заявил о росте торговли и туризма между Россией и Таиландом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

На встрече представители двух стран наметили новые планы для развития партнерства.

Фото, видео: © РИА Новости/Егор Алеев; 5-tv.ru

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Путин: товарооборот России и Таиланда вырос на 26% в начале 2026 года

Товарооборот между Россией и Таиландом в первом квартале 2026 года вырос на 26%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с тайским премьер-министром Анутхином Чанвиракуном на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

«Двусторонняя торговля носит устойчивый характер. Ее объемы постоянно растут. В 2025 году товарооборот увеличился на 2,3% до 1,72 млрд долларов, а в январе–марте выросли сразу на 26%», — сказал российский лидер.

Особое внимание Владимир Путин также уделил сфере туризма и культурного обмена. Он напомнил, что в 2025 году Таиланд принял почти два миллиона российских путешественников, а в 2026-м уже 850 тысяч человек. Этому во многом способствовали успешно прошедшие перекрестные Годы культуры и туризма, в рамках которых в Бангкоке состоялись гастроли Большого театра и торжественное открытие всемирно известных «Русских сезонов».

«Значительный потенциал взаимовыгодной кооперации имеется в сферах энергетики, транспорта, логистики, агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности», — подчеркнул президент России.

На встрече Владимир Путин и Анутхин Чанвиракун наметили и новые ориентиры для расширения взаимовыгодного партнерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренс Вонг обсудил развитие двусторонних отношений и экономическое сотрудничество.

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