Разборка у могил: в Карелии ритуального агента подозревают в убийстве коллеги

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

На смене между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Что известно об убийстве ритуального работника в Карелии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Карелии ритуального агента подозревают в убийстве коллеги на кладбище

Ритуального работника в Петрозаводске подозревают в убийстве коллеги на Бесовецком кладбище. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Карелия.

По данным следствия, двое мужчин работали на кладбище в Бесовце, но состояли в разных организациях. Один копал могилы, второй устанавливал памятники.

Во время смены между ними произошел конфликт. Сначала мужчины поссорились, затем словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент один из участников достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавшего попытались довезти до больницы, однако он скончался по пути в медицинское учреждение.

Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели 32-летней бизнес-леди под Красноярском. Жертвой стала успешный менеджер, десять лет работавшая в компании. Коллеги вспоминали о ней как о сильном и трудолюбивом человеке.

Подозреваемый по делу некоторое время находился рядом с ее окружением. Он проходил испытательный срок в соседней компании, но в итоге не получил работу. Мужчина проявлял навязчивое внимание к погибшей и к другим женщинам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

19:00
Что они только не делают! — Препараты для похудения снижают преступность
18:51
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18:51
От классического до ПП-варианта: вкусные рецепты варенья из жимолости
18:46
Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности
18:43
Выход на пенсию завтра: что нужно сделать сейчас, чтобы не потерять выплаты
18:42
Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
В биолабораториях на Украине изучали возбудители лихорадок Эбола и Марбург
В эту ночь сбудутся мечты выпускников: чем удивят «Алые паруса» в 2026 году
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых