Тело сбежавшего из дома мальчика нашли в озере в Ленобласти

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 151 0

Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Ленинградской области обнаружено тело девятилетнего мальчика. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Ребенок ушел из дома 5 августа в Ломоносовском районе. Его тело было найдено 7 августа в озере Танковом. Водоем находится в трех километрах от его дома. Смерть ребенка наступила в результате утопления.

Известно, что ранее он уже сбегал из дома. В июне мальчик отправился один гулять в лес, но тогда его быстро удалось найти.

Ребенок рос в многодетной семье — двое девочек и два мальчика. Он был старшим из них и являлся сыном матери от первого брака. Его отец — гражданин Киргизии, мужчина недавно был депортирован из России. До этого он трудился на стройке. Мать погибшего работает продавцом. Знакомые описывают семью как благополучную.

«Ухоженные (дети. — Прим. ред.), не голодают, ходят в садик и школу», — уточнила подруга матери мальчика.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавшую в Подмосковье 12-летнюю девочку нашли живой в деревне Марково Раменского округа. Она ушла из в дома в деревне Цибино Воскресенского городского округа 1 августа после ссоры.

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