Экс-адвокат блогера Митрошиной призналась в растрате ее средств

На заседании по делу бывших адвокатов Александры Митрошиной одна из юристов признала, что потратила на личные нужды полученные от блогера деньги. Хотя изначально они предназначались для урегулирования «проблем» Митрошиной. Об этом сама женщина и ее адвокат Михаил Мушаилов рассказали 5-tv.ru.

По словам блогера, ее бывшая защитница Ольга Гольцева сделала прямое заявление о растрате. Вторая фигурантка — Алиса Волхова — во время заседания не смогла четко объяснить, куда были направлены полученные средства. Как утверждает Митрошина, в показаниях юриста звучали разные версии — деньги могли быть переданы третьим лицам или потрачены на благотворительность.

«Гольцева достаточно прямо сказала, что да, я их растратила просто на свои нужды. У меня больше вопросов к тому, что, например, Волхова там придумала, что якобы у меня какой-то долг есть относительно нее», — заявила Александра Митрошина.

Нынешний защитник блогера Михаил Мушаилов также усомнился в претензиях Волховой. По его словам, в суде не были представлены документы, подтверждающие наличие задолженности.

«Все сводилось к тому, что были какие-то незакрытые обязательства у Александры перед Волховой и Гольцевой о том, что она осталась им должна каких-то денег. Однако никакого документального подтверждения долга нет, суммы конкретной нет», — отметил Мушаилов.

Митрошина пояснила, что адвокаты вводили ее в заблуждение — обещали удалить из несуществующих «черных списков» администрации президента и Интерпола.

Александру Митрошину задержали в марте 2025 года в Сочи. По версии следствия, блогер приобрела элитную квартиру в Москве для легализации денежных средств на фоне налоговой задолженности. Свою вину она признала частично.

В июне 2026 года блогеру назначили три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей по делу об отмывании 127 миллионов рублей.

Позднее уголовное дело возбудили в отношении ее бывших адвокатов, их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Митрошина намерена взыскать с них 75 миллионов рублей.

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