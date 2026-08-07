«Взяли друг у друга лучшее»: певец Pupo об отношениях россиян с итальянцами

Pupo сообщил о теплых отношениях между россиянами и итальянцами

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Pupo, заявил о теплых отношениях между россиянами и итальянцами и рассказал, почему продолжает приезжать в Россию. Об этом артист сообщил в эфире радио «Ретро FM».

По словам исполнителя, дружеские связи между народами имеют давнюю историю, а утверждения об обратном он считает пропагандой.

«Итальянцы любят русских. Если вы услышите что-то другое, обратное, это просто пропаганда», — заявил Pupo.

Певец подчеркнул, что Россия и Италия на протяжении истории влияли друг на друга. В частности, итальянцы многое переняли из русского искусства, литературы и культуры, а россияне, по его словам, также брали лучшее из итальянского наследия.

«Мы все взяли у каждого самое лучшее. Итальянцы взяли у русских самое лучшее. Полностью и искусство, и литература, и культура», — отметил исполнитель.

Несмотря на политическую риторику на Западе, артист не намерен отказываться от поездок в Россию. Pupo признался, что понимает возможные последствия своей позиции, однако продолжает приезжать в страну и ощущает здесь взаимное теплое отношение.

«Несмотря на все трудности, которые сейчас происходят, я все равно продолжаю приезжать сюда, в Россию. И эта любовь, которую я чувствую, она очень взаимная», — поделился исполнитель.

Он добавил, что сейчас открыто демонстрировать подобное отношение достаточно рискованно, однако менять свою позицию артист не собирается.

«Моя любовь к России — она настоящая», — заключил Pupo.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Pupo дал концерт в Москве на ВДНХ.

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