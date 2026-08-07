«Хочет оставаться на Олимпе»: психолог объяснила, зачем Киркоров меняет внешность

Психолог Абравитова: Киркоров меняет внешность, чтобы оставаться востребованным

Бесконечные изменения во внешности народного артиста России Филиппа Киркорова связаны с его стремлением оставаться востребованным в шоу-бизнесе. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказала звездный психолог Марианна Абравитова.

«Он хочет оставаться на Олимпе шоу-бизнеса, а его там уже давно подвинули, на самом деле пришло поколение молодых и дерзких, и их там много. Он очень много десятилетий сидел там, на этом троне. Не зря он любит короны. Я считаю, что это — догнать самого себя и перегнать, и всем еще показать «ого-го», — заявила Абравитова.

Однако, считает эксперт, такая погоня за красотой и популярностью не доведет артиста до добра. В первую очередь, это большой риск для здоровья уже немолодого поп-короля.

«Причем операции ему даются — не все, конечно, но такие серьезные — непросто», — заявила психолог.

В последние годы Киркоров действительно неоднократно менял свой внешний вид — постоянно работал над своей физической формой и стилем. А недавно поклонники стали обсуждать новую улыбку певца и возможную ринопластику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после изменений во внешности с помощью хирургических вмешательств Киркоров старается поддерживать свою форму самостоятельно. Артист сбросил почти 30 килограммов после комплекса операций и изменения образа жизни. Теперь певец строго следит за своим рационом.

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