Литовец протаранил шлагбаумы на КПП, пытаясь прорваться в Россию

LRT: литовец протаранил шлагбаумы на КПП, пытаясь пересечь границу с Россией

Гражданин Литвы попытался проникнуть на территорию России через закрытый пограничный пункт «Нида», протаранив на автомобиле шлагбаумы. Об этом сообщает национальное радио прибалтийской республики LRT.

По имеющейся информации, инцидент произошел 22 июля. Мужчина сначала отодвинул защитное ограждение, после чего на машине протаранил шлагбаумы контрольно-пропускного пункта (КПП) и объехал установленные там пирамидальные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона».

Затем водитель оставил автомобиль и продолжил движение пешком. Ему удалось пересечь границу, однако на российской стороне мужчина столкнулся с еще одним заграждением. После этого он вернулся на территорию КПП и скрылся.

Вскоре правоохранители задержали нарушителя. Его поместили в изолятор временного содержания, а позднее отпустили под подписку о невыезде. По факту произошедшего начато досудебное расследование. По его итогам мужчине может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

Представитель службы охраны государственной границы Литвы Лина Лауринайтите подтвердила агентству BNS информацию об инциденте. По ее словам, пограничная служба ранее не рассказывала о случившемся, поскольку в тот момент были другие «более актуальные для общественности события».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва готовит ограничения для россиян и белорусов, не осуждающих СВО. В законодательство планируют внести поправки, согласно которым такие лица не смогут посещать страну. Предварительно, нормы должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

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