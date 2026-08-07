Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов вглубь России

Владелец SpaceX, американский миллиардер Илон Маск, не разрешает Киеву использовать спутниковую систему Starlink для наведения на цели в глубине территории России. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники.

По информации издания, по этому вопросу к Маску обращался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Однако добиться согласия на использование системы для таких целей ему не удалось.

«На данный момент положительного решения нет, Маск продолжает повторять, что пора заключить сделку», — рассказал источник в окружении Федорова.

Как пишет Atlantic, владелец SpaceX опасается, что применение Starlink для ударов вглубь России может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер киевского режима Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа разрешить использовать Starlink для ударов вглубь территории России. По данным американских журналистов, просьба прозвучала во время закрытой части встречи лидеров в Белом доме 28 июля. Американский президент не дал однозначного ответа и заявил, что рассмотрит этот вопрос.

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