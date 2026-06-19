В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

В «Единой России» выступили за сохранение действующих условий для самозанятых как минимум до конца 2028 года. Кроме того, партия намерена добиваться дополнительных мер по защите их прав. Об этом сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

Он напомнил, что при введении специального налогового режима гражданам были даны конкретные гарантии. По словам Калинина, важно сохранить их в полном объеме.

«Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе», — сказал Калинин.

Он также подчеркнул, что многие россияне поверили этим условиям, вывели свою деятельность из тени и начали официально платить налоги.

Также Калинин рассказал, что партия подготовила предложения по корректировке Трудового кодекса. Изменения должны помочь четче разделить трудовые и гражданско-правовые отношения. В настоящее время инициатива обсуждается с профсоюзами и отраслевыми объединениями.

По словам Калинина, каждый случай возможного нарушения прав самозанятых требует отдельного рассмотрения. Он напомнил, что только за 2025 год плательщики налога на профессиональный доход перечислили в бюджет 137 миллиардов рублей.

Калинин добавил, что «Единая Россия» совместно с «Опорой России» продолжит следить за ситуацией и добиваться прозрачных правил, которые позволят защитить интересы самозанятых и поддержать развитие добросовестного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в партии «Единая Россия» заявили о необходимости сохранять и развивать государственную поддержку для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Одним из ключевых приоритетов станет дебюрократизация работы малого бизнеса.

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