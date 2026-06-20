Макрон заявил о якобы одобренном Трампом соглашении по Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

По словам французского лидера, в документе речь шла о передаче территории Незалежной.

Есть ли готовое соглашение по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Benjamin Applebaum

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Макрон: почти одобренное соглашении по Украине было на саммите в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп во время российско-американского саммита в Анкоридже якобы был близок к одобрению соглашения, которое предусматривало передачу украинских территорий России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France TV.

По словам французского лидера, после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп считал, что Киев проиграет конфликт с Россией.

Как утверждает Макрон, на встрече в Анкоридже соглашение почти находилось на столе, и в нем якобы речь шла о передаче украинской территории.

«Затем в Анкоридже соглашение уже почти было на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию», — заявил он.

Как указала Газета.ру, президент Франции также заявил, что теперь американский лидер мог пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

При этом президент США сообщал, что Вашингтон стремится к урегулированию украинского конфликта и намерен довести начатый процесс до конца.

Саммит России и США прошел 15 августа 2025 года в Анкоридже. Во встрече приняли участие президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. Главной темой переговоров стал поиск путей завершения российско-украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане США перестали безоговорочно верить в победу Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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