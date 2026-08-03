«Творческие и нетрадиционные»: военных в США просят придумать способы давления на Иран

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Одних авиаударов теперь может быть недостаточно.

Что США и Трамп планируют предпринять в отношении Ирана

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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Тема:
Война в Иране

CNN: военных в США просят придумать творческие способы давления на Иран

Офицер разведывательного управления Центрального командования США (CENTCOM) направил группе военных аналитиков письмо с просьбой предложить новые варианты воздействия на Иран. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием сообщения.

«Мы ищем новые творческие и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», — написал представитель разведывательного управления CENTCOM.

Второй источник сообщил, что один высокопоставленный американский военный также рассылал подчиненным сообщение с просьбой поделиться идеями по дальнейшим действиям в отношении Ирана на прошлой неделе.

Представитель Центрального командования США капитан Тимоти Хокинс заявил, что ведомство имеет долгую историю поиска новых подходов к решению задач. По его словам, такое обращение к сотрудникам разных уровней повысит эффективность работы.

Письмо было отправлено до того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану. Однако позже он отказался от этого шага после призывов к снижению напряженности со стороны региональных лидеров, включая наследного принца Саудовской Аравии.

США на протяжении нескольких недель наносили авиаудары по Ирану, заявляя о цели ослабить его возможности угрожать судоходству в Ормузском проливе и вернуть Тегеран к переговорам. При этом признаков заключения соглашения пока нет.

По данным CNN, американские власти рассматривают варианты усиления военной кампании, включая новые удары по иранским объектам, связанным с ядерной программой.

Источники телеканала утверждают, что военные готовятся к возможным атакам на объекты в районе гор Пикаксе и другие цели, где, предположительно, могут находиться ядерные материалы или оборудование.

При этом собеседники CNN отметили, что одних авиаударов может быть недостаточно из-за расположения некоторых объектов глубоко под землей. Использование сухопутных войск, по их словам, связано с серьезными рисками.

Центральное разведывательное управление США и Разведывательное управление Министерства обороны ранее пришли к выводу, что авиаудары могут не изменить позицию Ирана на переговорах.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также заявлял, что возможности авиации имеют ограничения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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