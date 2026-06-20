Крадет отдых: почему нельзя хвататься за телефон, если вдруг встал ночью

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Пятиминутный просмотр ленты ночью откладывают засыпание в среднем на полтора часа.

Почему нельзя хвататься за телефон если встал ночью

Фото: 5-tv.ru

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Сомнолог Яковлев: просмотр ленты в темноте откладывают засыпание на 1,5 часа

Из-за пятиминутного просмотра ленты в темноте засыпание откладывается на полтора часа. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал сомнолог Борис Яковлев.

Собеседник издания пояснил: когда человек просыпается ночью и сразу закрывает глаза, то мозг продолжает работать в режиме сна, не причиняя вред здоровью. Все меняется в том случае, если человек берет в руки телефон. Ярко вспыхнувший экран смартфона нарушает образовавшуюся гармонию: снижает уровень мелатонина, повышает температуру тела и заставляет нервную систему, которая до этого была расслаблена, напрягаться.

«Зрачок ночью расширен, и вся световая нагрузка идет прямо во внутренние слои сетчатки. Сигнал в супрахиазматическое ядро (это часть мозга, которая управляет циркадными ритмами. — Прим.ред.) приходит мощный и однозначный: «утро, пора просыпаться», — сказал Яковлев.

Вместе с тем активно начинает работать информационная нагрузка. Каждое прочитанное сообщение, пост, а также просмотренное видео и мем вызывает дополнительный выброс дофамина, из-за чего в результате человеку становится сложно снова заснуть.

В практике Яковлева были случаи, когда пациенты жаловались на сильную усталость с утра, уверяя, что спали непрерывно. Однако при разборе выяснялось, что это совсем не так. Ночью человек вставал в туалет и заодно просматривал ленту. В результате — разбитость.

Другая причина недосыпа — тревога. Каждый раз, когда человек просыпается ночью, он смотрит на экран и видит время. При этом начинает волноваться, что может проспать на работу, раз встал слишком рано. Эксперт объяснил: в этот момент в организме происходит выброс кортизола. Из-за чего уснуть становится еще сложнее.

Яковлев порекомендовал в качестве часов использовать классический будильник. А если уж и пришлось взглянуть в экран — обязательно ночной режим с теплым тоном и минимальной яркостью. Благодаря этим небольшим хитростям качество сна улучшится уже через неделю.

Ранее клинический и детский психолог Надежда Махмутова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала об опасности сна до полудня для подростков.

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