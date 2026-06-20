Трагедия в небе над Францией: погиб один из создателей игровой компании Ubisoft

Le Figarо: сооснователь Ubisoft Гийемо погиб при крушении самолета во Франции

Один из основателей игровой компании Ubisoft Клод Гийемо, предположительно, погиб при крушении легкого самолета во Франции. Об этом сообщило французские издание Le Figaro.

Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 19 июня, на западе Франции, в районе коммуны Ла-Боль. По предварительным данным, разбился двухмоторный самолет Cessna 421. В результате погибли два человека.

По информации французских СМИ, 69-летний Гийемо состоял в местном аэроклубе и был владельцем разбившегося самолета. Как писали в Le Figaro, именно он мог находиться за штурвалом воздушного судна.

Семью бизнесмена уведомили о произошедшем. При этом официальное установление личностей погибших пока не завершилось.

Игровая компания Ubisoft была основана в 1986 году братьями Гийемо. Она стала одним из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр. В ее портфель входят такие игры, как Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman и Watch Dogs.

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